以案為鑒　丨在賭球中輸掉的人生

中評社北京1月24日電／“一次到體彩店，投注5萬元，意外中獎20多萬元……”一次中獎，讓重慶市南川區林產公司原辦公室主任兼出納冉鑫產生了通過“賭球”發家致富的念頭，殊不知卻是一步一步邁入了犯罪深淵。



2010年10月，冉鑫進入區林產公司，擔任辦公室主任、出納。後經朋友介紹，漸漸喜歡上購買足彩，開始時常贏錢，感覺“賭球”是個掙錢的好方法。可後來運氣不佳，2013年，冉鑫通過刷信用卡倒款、貸款、找人借錢“賭球”，虧損了200多萬元。



冉鑫的家人得知此事後，為了給其改過自新的機會，賣掉房子幫其抵債，並找親戚朋友借錢，歸還了大部分債務，最後還差40餘萬元缺口。



為了幫兒子還清債務，本該享清福的母親退休後又找了一份工作。家人多次叮囑：“要想辦法努力工作，慢慢還清欠款。”



冉鑫深感愧對父母，此後很少賭球，只絞盡腦汁處理欠款。礙於面子，他沒有對外透露“賭球”之事。



2018年6月，他找到好友嚴某某說：“最近要去投資，希望借用你的銀行信用卡周轉。”考慮平時關係不錯，嚴某某答應了。



2019年10月，嚴某某收到銀行短信，提醒他沒有按期還款，逾期1天。他趕緊撥打電話給冉鑫，提醒他按期還款。不料一個月後，嚴某某收到銀行通知“您的信用卡涉嫌違規套現，每個月都是大額使用”。他對冉鑫失去信任，要求他歸還信用卡。



“我在公司負責財務支付，挪用一點公款就可以還信用卡，還可以繼續購買足彩賭球。等‘中獎’翻本，我還清債務之後就‘金盆洗手’。”冉鑫決定鋌而走險。

