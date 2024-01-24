重慶加強年輕幹部培養　結對幫帶助力成長

中評社北京1月24日電／“要找准人、盯住錢、查清事，切實提升審查調查工作質效，真正使查辦案件成為最有力的監督……”近日，重慶市南岸區紀委監委組織召開業務交流會，通過還原案例、復盤過程、剖析紀法，向年輕紀檢監察幹部分享監督檢查、審查調查工作經驗，提升其業務能力。



重慶市紀檢監察機關著力加強新進年輕幹部培養，針對近年來新進人員多、年輕幹部比重大等特點，市紀委常委會以年輕幹部培養為重點，開展紀檢監察幹部隊伍能力提升專題調研，結合調研發現的新進幹部履職能力參差不齊、專業化培養體系不夠健全等問題，提出對策建議，將結對幫帶作為能力提升行動的重點任務，深入實施“扶苗”工程，幫助新進年輕幹部快速進入角色、適應崗位、熟悉業務。



“我們積極搭建結對平台，由所在廳部室安排政治過硬、業務精通、作風扎實的業務骨幹擔任指導老師，對委機關47名新進年輕幹部一對一幫帶指導，強化跟蹤培養管理。”重慶市紀委監委組織部負責同志表示，根據反饋情況和幫帶效果，持續優化師徒結對，動態調整新進年輕幹部培養方向。按照全市“一盤棋”統籌謀劃的要求，全市各級紀檢監察機關結合實際，因材施教、因人施策，已對730餘名新進年輕幹部開展結對幫帶。



抓實學習教育是鑄就政治忠誠、提升業務能力的關鍵，重慶市紀委監委構建全市教育培訓精品課程共享平台，圍繞加強政治監督、一體推進“三不腐”等紀檢監察業務，組織開發建設一批精品課程。綦江區紀委監委選擇政治素質高、專業化能力強的部室（機構）負責同志或資深業務骨幹擔任幫帶責任人，以經驗分享、案例剖析、流程詳解等方式釋疑解惑。



（來源：中央紀委國家監委網站）