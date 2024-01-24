緊盯關鍵人關鍵事關鍵時　強化作風建設

中評社北京1月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，甘肅省紀委監委“啄木鳥課堂”系列短視頻第12期正式播出。該省紀委監委圍繞落實中央八項規定精神、糾治隱形變異“四風”問題等內容，分類梳理典型案例，通過“啄木鳥課堂”系列短視頻講述基本案情，解讀紀法規定，闡述評析意見，以案說紀、以案說法，提醒廣大黨員幹部不觸紅線、不越底線。



甘肅省紀檢監察機關圍繞貫徹落實中央八項規定精神，持續深化糾治“四風”，緊盯關鍵人、關鍵事、關鍵時，一個節點一個節點堅守，一個問題一個問題突破。同時，該省紀委監委持續健全風腐同查同治工作機制，既“由風查腐”又“由腐糾風”，通過加強同財政、審計、稅務等部門的協作，推動監督信息聯通共享，提升風腐同查、同治合力。



不久前，甘肅省紀委監委通過提級核查，查實碌曲縣相關單位委托第三方機構在外省舉辦業務培訓班，5天的“學習培訓”，實際上衹有2天用於教學，其餘3天用於旅遊觀光，所產生的住宿、交通等費用均由公款支付。



“這是典型的以培訓為名變相公款旅遊，是‘四風’隱形變異的突出表現之一。我們在核查中還發現帶班領導超標準住宿、部分參訓學員超標準乘坐交通工具、部分參訓學員不請假擅自外出等問題。”甘肅省紀委監委黨風政風監督室相關負責同志表示，“省紀委監委在查清問題後，責成甘南藏族自治州委、州紀委監委依規依紀依法對相關單位和人員嚴肅處理。”



隨後，舉一反三的教育整改工作在碌曲縣全面展開。召開全縣幹部警示教育大會，開展赴外培訓自查自糾整改工作……在強化以案促改、以案促治過程中，該縣多名黨員幹部表示，相比一些大案要案中變相公款旅遊等問題，身邊人身邊事更發人深省。



甘肅省紀委監委在全省部署開展“四風”隱形變異問題專項整治，嚴肅糾治“庸懶散”和違規吃喝、違規發放津補貼、違規收受禮品禮金、違規操辦婚喪嫁娶、違規公務租車等頑瘴痼疾。



甘肅省紀委監委有關負責同志介紹，開展“四風”隱形變異問題專項整治，通過壓緊壓實責任、加強監督檢查、加大通報曝光力度，進一步向全省各級黨組織傳導壓力，釋放信號，形成糾治“四風”的強大震懾。

