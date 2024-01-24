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世糧署：加沙地帶饑荒風險與日俱增
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2024-01-24 15:16:11
（圖片來源：央視新聞）
中評社北京1月24日電／聯合國世界糧食計劃署當地時間23日稱，自本輪巴以衝突爆發以來，很少有食品援助能夠順利運抵加沙地帶南部以外地區，加沙地帶饑荒風險“與日俱增”。
世糧署中東地區事務新聞官員埃特法稱，在加沙地帶，超過50萬人面臨災難性的食品不安全困境。同時，想要進入加沙地帶北部，會遭遇“系統性限制”，這不單是對世界糧食計劃署的限制。
（圖片來源：央視新聞）
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