監督哨丨失蹤的防汛木料

中評社北京1月24日電／“沒想到過去這麼多年了，這些防汛木料款還能追回。”前不久，靠近潁河大堤的安徽省阜陽市潁東區楊樓孜鎮湯圩村群眾對前來回訪的紀檢監察幹部說。



此前，潁東區紀委監委第四紀檢監察室在入戶核查該村湯某違規享受危房改造補助問題時，群眾一句“湯某蓋房子用的木料都是從村部拉回來的”，引起了調查人員的注意。一般群眾獲得的危房改造補助都是通過打卡方式發放的資金，湯某蓋房子用的木料為什麼是從村部拉回來的？



核查組通過走訪談話，瞭解到在湯某建房前，潁東區應急管理局、楊樓孜鎮政府為做好潁河大堤的防汛應急處突工作，曾將一批防汛物資交給湯圩村保管。



核查組首先實地察看了湯某所用木料的規格、形狀，隨後調取了關於防汛物資的具體清單，最終確定湯某建房所用木料就是這批防汛物資中“失蹤”的用於加固大堤的防汛木樁。



經查，湯某為減少建房成本，在獲知有一批防汛物資在湯圩村村部保管後，主動找到負責防汛物資保管工作的時任湯圩村黨總支書記湯文遠“幫忙”，在建房期間先後從村部拉走了17根防汛木樁用於個人搭建屋頂。



“湯某找到我的時候，我也知道這是違規的，但考慮到鄉土人情等因素，我還是選擇了睜一只眼閉一只眼……”在談話時，湯文遠對調查人員說。



湯文遠因違規處置防汛物資以及其他違紀問題接受立案審查。最終，湯文遠受到留黨察看二年處分，監管不力的其他責任人也受到相應處理。同時，湯某違規享受危房改造補助的問題被查清，違規享受的2萬元補貼連同1017元木料款已全部上繳。



潁東區紀委監委要求鄉鎮紀委督促各村（居）進一步完善防汛、救災救濟等物資管理使用制度，並加強對薄弱環節、重點部門和重點崗位的監督。同時，不斷深化“室組地”聯動監督機制，不定期圍繞風險環節開展監督檢查，確保黨和國家撥付基層的各類物資用得足、用得好、用對地方。



（來源：中央紀委國家監委網站）



