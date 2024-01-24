﻿港申建國際調解院總部　暫無對手

中評社北京1月24日電／據大公報報導，立法會司法及法律事務委員會昨日召開特別會議，討論律政司提出把舊灣仔警署改建為國際調解院總部的工程計劃。律政司司長林定國在開場發言中表示，據特區政府瞭解，國家提交在香港特區成立國際調解院總部的意向書是截至目前為止收到唯一一份意向書。預計國際調解院總部落戶地點最快今年初會有結果。



林定國指出，根據磋商公約各方的協定，國際調解院總部必須於2025年年底前交付與國際調解院。為配合這個時間表，特區政府希望爭取在本年第一季內獲立法會批准撥款，好讓成功爭取國際調解院總部落戶香港後便可立即開展有關改建工程。由於時間緊迫，政府已就改建舊灣仔警署進行了文物影響評估，並已在古物咨詢委員會去年十二月十四日的會議上就評估報告咨詢古物咨詢委員會，並獲委員會支持。我們亦已剛剛於一月五日就改建計劃咨詢灣仔區議會，獲出席議員全力支持。



有助提升香港國際競爭力



林定國強調，國際調解院將成為首個及唯一一個專門以調解方式解決國際爭議的政府間國際組織。如果能成功爭取國際調解院總部落戶香港，國際調解院亦會是首個在香港成立總部的政府間國際組織，有助加強香港與國際交往合作，提升香港國際競爭力，以及確立香港作為亞太地區國際法律和爭議解決服務中心的定位，有利實現國家“十四五”規劃，進一步推進粵港澳大灣區建設及“一帶一路”等國家戰略所帶來的機遇。



（來源：大公報）