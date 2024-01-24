警鐘丨貪財取危　追悔莫及

中評社北京1月24日電／李慶明，男，1963年10月出生，1984年8月參加工作，2003年11月加入中國共產黨。曾任雲南省文山壯族苗族自治州建設委員會測繪規劃科科長、工程管理科科長；文山州建設局黨組成員、規劃局局長；文山州住房和城鄉建設局黨組成員、副局長；2017年1月，申請提前退休。



2021年9月，文山州紀委監委發布消息：“文山州住房和城鄉建設局原黨組成員、副局長李慶明涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。”2022年3月，李慶明被開除黨籍、取消退休待遇。2022年11月，李慶明因犯受賄罪，被判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣六十萬元。



李慶明於上世紀八十年代讀大學，畢業後被分配到文山州建委工作，憑借著扎實的專業知識和踏實肯幹的工作作風，在系統內脫穎而出，一步步成長為手握規劃大權的領導幹部。然而隨著職務的升遷，手中的權力逐漸增大，尋租機會、腐蝕誘惑也多了起來，觥籌交錯的光影裡，阿諛奉承的吹捧中，李慶明樂在其中、迷失方向，大搞權錢交易，儘管已經提前退休卻仍然難逃查處，最終淪為階下囚，令人警醒、發人深思。



精神“缺鈣”，把職務晉升當作尋租“籌碼”



1984年8月，大學畢業後李慶明被分配到文山州建委工作，2000年1月被提拔為科長。此時的李慶明覺得自己職務晉升不夠理想，認為“進步”節奏太慢，在內心裡出現了“提拔焦慮症”。2003年11月，李慶明加入了中國共產黨。其接受審查調查後交代，他入黨的初衷不是為了追求理想和信仰、為人民謀福祉，而是為了追逐個人名利。入黨時沒有扣好“第一粒扣子”，剩下的扣子都會扣錯。隨著職務的晉升，李慶明不但沒有提升思想境界、提高黨性覺悟，反而在理想信念淡漠的道路上越走越遠，完全失去了一名共產黨員的本色，徹底迷失在自己的欲望和貪念之中。



堅定的理想信念是共產黨人安身立命的根本，是共產黨人精神上的“鈣”，沒有理想信念，理想信念不堅定，精神上就會“缺鈣”，就會得“軟骨病”。李慶明入黨動機不純，精神上“缺鈣”，最終迷失了人生方向。

