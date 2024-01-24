拼韓江配勝選　朱立倫喊話在野黨要團結

國民黨主席朱立倫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月24日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨24日下午舉行中常會，並通過提名國民黨“立委”當選人韓國瑜、江啟臣參選“立法院正副院長”。國民黨主席朱立倫24日在國民黨中常會上表示，相信國民黨“立委”當選人韓國瑜、江啟臣的配合，這場“立法院正副院長”選舉，國民黨一定團進團出，且也清楚表達“國會”改革的主張與決心，包含台灣民眾黨的一些想法，現在已有綠媒、側翼挑撥離間，國民黨務必展現團結一致，唯有靠團結的在野黨，才能推動所有的改革方案。



2月1日展開的“立院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



朱立倫也強調，我們54席“立委”，將來會與國民黨執政15位縣市首長團結在一起，我們54位“立委”就是所有藍營執政縣市長最大的後盾。



中國國民黨24日下午2點召開中常會，黨主席朱立倫、副主席連勝文、夏立言、秘書長黃健庭、國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗、黨團書記長謝衣鳳等人出席。



朱立倫致辭時表示，這個禮拜新“國會”新氣象，國民黨提早在22日邀集全體新當選的“立委”談話，並在當天經過充分討論後，一致共同推國民黨“立委”當選人韓國瑜、江啟臣代表國民黨參選2月1日正式開議的“立法院正副院長”選舉，今天也會提報中常會，相信各位常委也一定會全力的支持。



朱立倫說，韓國瑜是從第二屆就擔任“立法委員”，是當今“立法院”新當選的“立法委員”中最早進入“立法院”的，也是最資深的“立委”。江啟臣也是本黨最優秀的前主席、現任區域選出來的“立委”，相信韓、江2位的配合一定能夠非常完美地展現出新“國會”、新氣象。國民黨強調，這一場“立法院正副院長”的選舉一定是清清白白、實實在在、團進團出，大家都能夠團結一致，這非常的重要。

