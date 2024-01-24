紀委書記談監督丨持續深化政治監督

中評社北京1月24日電／政治監督是實現黨的政治路線的重要保障，是督促全黨堅持黨中央集中統一領導的有力舉措。紀檢監察機關要突出“兩個維護”深化政治監督，緊緊圍繞黨中央大政方針和習近平總書記重要指示批示加強政治監督，督促全黨統一思想、統一意志、步調一致向前進。四川省雅安市滎經縣紀委監委認真學習貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，立足職責定位，結合工作實際，緊盯大熊貓國家公園建設、耕地保護和糧食安全、營商環境監督等重點領域開展常態化監督，確保黨中央大政方針執行不偏向、不變通、不走樣，發揮全面從嚴治黨政治引領和政治保障作用。



明確監督重點。聚焦“國之大者”，牢牢把握新時代新征程黨的中心任務，堅決做到黨中央重大決策部署到哪裡、政治監督就跟進到哪裡，以強有力的政治監督確保“兩個維護”落到實處。滎經縣緊緊圍繞習近平總書記親自安排部署的大熊貓國家公園建設這一戰略部署，守牢耕地保護“紅線”和糧食安全“底線”，緊盯黨的二十大報告提出的重大戰略、重大任務、重大舉措以及黨中央作出的各項決策部署，強化全程監督、跟進監督，全力護航大熊貓國家公園建設、堅決守好耕地保護“紅線”和糧食安全“底線”，讓各項決策部署在滎經落地開花。



理順工作機制。緊扣監督重點，構建“縣委＋紀檢監察＋部門＋屬地”黨政協同監督體系，在紀檢監察系統構建形成“紀委書記掛帥出征＋紀委班子分工推進＋室（部）牽頭＋鄉鎮紀委（派駐機構）屬地負責”的工作格局，確保各級責任壓緊壓實。堅持全縣一盤棋，圍繞保障重大決策部署落地落實靶向發力，統籌全縣紀檢監察、審計、信訪等監督力量，以紀檢監察系統片區協作模式為基礎，不定期開展“自上而下、由內及外”監督檢查，建立完善問題整改的“反饋—整改—研判—銷號”工作機制，發現問題＋整改落實全鏈條推進，圍繞重大決策部署和群眾關心關注問題，開展監督檢查，發現並督促整改問題。深化“室組地”聯動監督、嵌入監督、跟進監督，充分發揮派駐紀檢監察組“探頭”作用和鄉鎮（街道）紀（工）委監督“前哨”作用，提升村務監督員工作質效，重點發現和糾治耕地保護責任落實不到位背後的責任、腐敗和作風問題，以強有力的監督牢牢守住耕地保護“紅線”，有力夯實糧食安全根基。



提升綜合效能。加強對“一把手”和領導班子監督，以“片區包案”“鄉案縣審”“交叉審理”等為工作抓手，加強問題線索的查辦力度，特別是對於大熊貓國家公園建設和糧食安全等領域的問題，做到發現一個查處一個、絕不容忍，2023年立案116件127人，處分102人，以案件查辦為引領提升監督執紀執法效能。扎實做好案件查辦“後半篇文章”，在保障重大決策部署落地落實監督執紀執法中，圍繞審查調查發現的突出問題，有針對性提出紀檢監察建議，系統推進以案促改促治，督促主責部門建章立制、堵塞漏洞。通過開展警示教育、上廉政黨課等形式，激發黨員幹部爭先創優積極性。



來源：中央紀委國家監委網站 作者：朱峰（四川省滎經縣委常委，縣紀委書記、監委代理主任）