美國槍支歷史不應取代控槍能拯救生命的事實

中評社北京1月24日電／據中國日報網報導，當地時間1月21日，美國密歇根州媒體“Macomb Daily”刊發了前議員大衛·博尼奧爾（David Bonior）有關美國槍支問題的評論文章稱，美國的槍支歷史不應取代槍支暴力猖獗的現實，也不應取代控槍能挽救生命的事實。



博尼奧爾在文章中提到，“在美國，我們的槍支歷史由來已久”。幾十年前他在聖誕節時收到的禮物是玩具槍。而現如今，槍支暴力變得更加普遍，人們無時無刻、隨時隨地都接觸得到真槍。



他表示，在美國的26個州，成年人可以在沒有獲得許可證或執照的情況下堂而皇之地攜帶槍支。在另外14個州，人們可以在獲得許可證或執照的情況下公開攜帶槍支。在這其中的不少州，人們甚至可以攜帶槍支進入學校、超市、托幼機構等等。



槍支暴力在美國十分猖獗，根據瑞士“小型武器調查”項目（Small Arms Survey）的數據，美國私人擁有槍支數量估計將近4億支，相當於每百位美國人擁有120支槍。儘管許多槍支集中在少數人手中，但到目前為止，美國的槍支擁有率依舊是世界最高的，而且是第二名的兩倍多。對此，博尼奧爾表示，這也難怪美國每天幾乎發生兩起大規模槍擊事件。



他說，過去幾十年中，自己先後在密歇根州首府蘭辛以及華盛頓特區擔任議員，目睹了該州以及全美槍擊死亡人數的急劇增加。儘管自己也發起和提交了許多槍支安全法案，但來自槍支游說團體的阻力過於強大。



博尼奧爾表示，這種情況在1993年和1994年有所改變。1993年，美國國會通過了《布雷迪法案》，該法案擴大了背景調查，使那些有精神健康問題或有暴力史的人不再擁有槍支。1994年，攻擊性武器禁令獲得通過。然而，它們的有效期都衹有十年。



博尼奧爾強調，多年之後，他們從美國創傷外科協會（American Association for Surgery of Trauma）得知，1994年至2004年禁止攻擊性武器的立法使大規模槍擊事件的死亡人數確確實實減少了70%。



上個月，《華盛頓郵報》（Washington Post）的一篇專題文章寫到，7名美國參議員在2012年桑迪胡克小學大規模槍擊事件之後談及了自己在槍支問題上的投票。這場悲劇造成20名兒童和6名成年人遇難。這7名參議員當時投票反對槍支管制措施，但現在他們對此深感後悔。



博尼奧爾在文章中提到，自己曾在演講中說，“你不需要攻擊性武器來射殺動物，它們是為戰爭而製造的，今天卻被用來殺害太多（無辜的）民眾。沒有它們（槍支），我們也能生活”。