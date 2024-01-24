小行星“龍宮”表面存在彗星塵埃衝撞痕跡

中評社北京1月24日電／據新華社報導，日本研究人員日前報告，通過對探測器“隼鳥2”號從小行星“龍宮”帶回地球的岩石樣本進行觀察和分析，發現“龍宮”表面存在彗星塵埃衝撞留下的痕跡。這項成果將有助於探索地球生命起源。



據日本東北大學、立命館大學、京都大學和東京大學日前聯合發布的新聞公報介紹，小行星因為沒有大氣，太陽風和宇宙塵埃直接降臨小行星表面，可改變最表層物質的化學組成等特徵。研究小組借助電子顯微鏡觀察來自“龍宮”的岩石樣本，發現多處細小的宇宙塵埃衝撞造成的尺度約5至20微米的熔融物。



分析顯示，熔融物主要是矽酸鹽玻璃，其中含細小的球形硫化鐵粒子和氣泡。研究人員認為，彗星塵埃與小行星衝撞時，“龍宮”的表面物質和塵埃都被加熱到很高溫度後融合到一起。“龍宮”岩石樣本主要成分——含水矽酸鹽礦物中包含的水分被加熱後變成水蒸氣。之後，“龍宮”表面物質和彗星塵埃的混合物急速冷卻凝固成玻璃，水蒸氣的氣泡就被封閉在玻璃中。



公報說，彗星形成於太陽系中遠離地球的低溫區域，其中包含大量可能成為生命原材料的有機物。在本次發現的熔融物中有含碳物質，這些含碳物質被認為是有機物的殘餘。



研究認為，彗星塵埃衝撞導致的熔融物形成於約500萬年前，當時“龍宮”小行星位於靠近地球的軌道上。從太陽系的遙遠區域飛到地球附近的彗星塵埃，不僅衝撞了小行星並造成其表面特徵的變化，還有可能給地球帶來了生命形成所需的有機物材料。



相關成果已發表於新一期美國《科學進展》雜誌。