中評社北京1月24日電／據人民日報報導，中國走向世界，以負責任大國姿態參與國際事務，需要善於運用法治。涉外法治作為中國特色社會主義法治體系的重要組成部分，事關全面依法治國，事關我國對外開放和外交工作大局。習近平總書記指出：“推進涉外法治工作，根本目的是用法治方式更好維護國家和人民利益，促進國際法治進步，推動構建人類命運共同體。”



當前，世界百年未有之大變局加速演進，我國發展面臨的戰略機遇和風險挑戰並存，不確定難預料因素增多。加強涉外法治建設，既是統籌推進國內法治和涉外法治、增強我國生存力競爭力發展力持續力的必然要求，也是推進高水平對外開放、應對外部風險挑戰的重要舉措。



當今世界，一些國家從自身利益出發，對國際規則合則用、不合則棄，搞單邊主義、保護主義，給世界和平與發展帶來更多挑戰。我國堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，促進全球治理體系向著更加公正合理方向發展，以國際良法促進全球善治。同時，我國企業、公民海外投資、發展的規模也不斷擴大，拓展海外業務遇到的阻力和風險增多，跨國糾紛和法律問題也更複雜。我們要積極參與國際規則制定，提高我國在全球治理體系變革中的話語權和影響力。對干涉內政、非法制裁、“長臂管轄”等危害我國國家安全的行徑，對危害我國企業和公民合法權益的行為，要運用法律武器堅決鬥爭。



習近平總書記指出：“法治同開放相伴而行，對外開放向前推進一步，涉外法治建設就要跟進一步。”新征程上，推進我國涉外法治體系和能力建設，用法治方式更好維護國家和人民利益，需要把法治擺在更加突出位置，用規則說話，靠規則行事。統籌推進國內法治和涉外法治，加快涉外法治工作戰略布局，協調推進國內治理和國際治理，更好維護國家主權、安全、發展利益。



充分運用法治方式，有效應對挑戰、防範風險，要堅持系統觀念，全面提升依法維護開放安全能力。綜合利用立法、執法、司法等手段，堅決維護國家主權、尊嚴和核心利益。堅持立法先行、立改廢釋並舉，加快形成系統完備的涉外法律法規體系。充分發揮對外關係法基礎性作用，加快研究制定配套法律法規和文件，確保各項制度盡快落地。進一步完善反制裁、反干涉、反制“長臂管轄”法律法規，加快推動我國法域外適用的法律體系建設。完善對外貿易和投資領域法律規範，加強外商投資的保護、促進、管理，維護我國作為東道國的利益和我國投資者在海外的利益。堅持自信自立，建設協同高效的涉外法治實施體系，提升涉外執法司法效能，推進涉外司法審判體制機制改革，提高涉外司法公信力。完善司法協助體制，擴大國際司法協助覆蓋面。



用法治方式更好維護國家和人民利益，要堅持守正創新，積極發展涉外法律服務，提高涉外法律服務質量。近年來，我國涉外法律服務業有了長足發展，但同快速增長的涉外法律服務需求相比還有較大距離。要培育一批國際一流的仲裁機構、律師事務所，強化律師、公證、商事調解等方面的涉外法律工作，培育發展商事調解組織。統籌各類涉外法律資源，創新服務我國公民和企業“走出去”，為高水平對外開放營造有利法治條件和外部環境。