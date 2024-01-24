全國民委主任會議在京召開

中評社北京1月24日電／據中華人民共和國國家民族事務委員會網站報導，1月23日，全國民委主任會議在北京召開。中央統戰部副部長，國家民委黨組書記、主任潘岳出席會議並講話。他強調，要深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，只爭朝夕、踔厲奮發，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，努力開創新時代黨的民族工作高質量發展的嶄新局面。



會議指出，2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，對民族工作也是極其特殊而重要的一年。全國民委系統認真貫徹落實習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想和黨中央重大決策部署，扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，組織編纂首部《中華民族交往交流交融史》，編寫首部《中華民族共同體概論》教材，舉辦首個鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展，打造首個中華民族共同體體驗館，創辦首個民族文宣品牌“道中華”，制定實施民族團結進步創建新指標體系，推動形成經濟社會發展和民族團結進步創建“組合拳”，建立了正確民族觀考核評價指標體系等，一系列開拓性工作取得顯著成效。



會議強調，全國民委系統要清醒認識民族工作的形勢任務，以“時時放心不下”的責任感和緊迫感，居安思危、未雨綢繆，深刻領會並不折不扣地貫徹落實好黨中央關於民族工作的最新決策部署。要立足“兩個大局”，深刻領會和落實“鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的主線，也是民族地區各項工作的主線”的重大要求；立足“兩個結合”特別是“第二個結合”，深刻領會和落實“構建科學完備的中華民族共同體理論體系”的重大要求；立足建設中華民族現代文明，深刻領會和落實“構築中華民族共有精神家園”的重大要求；立足中國式現代化，深刻領會和落實“促進各民族交往交流交融、增進中華民族大團結”的重大要求；立足掌握意識形態話語權，深刻領會和落實“講好中華民族故事、宣介中華民族共同體意識”的重大要求。



會議強調，2024年全國民委系統要持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線，推進黨的民族工作高質量發展。著力構建中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系，科學揭示中華民族形成和發展的道理、學理、哲理。著力推出一批體現中華民族共同性的文藝精品、文創產品、文博展品，充分展現中華文化底蘊和中華文明“五個突出特性”。大力拓展各民族廣泛交往交流交融的平台載體，創造各族群眾共居共學、共建共享、共事共樂的社會條件。積極推動賦予所有改革發展“三個意義”落實落地，使發展經濟、改善民生的過程成為鑄牢中華民族共同體意識的過程。常態化開展鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育，講好中華民族共同體故事。健全民族政策和法律法規體系，提升民族事務治理體系和治理能力現代化水平。防範化解民族領域風險隱患，維護民族團結穩定大局。高水平舉辦第十二屆全國少數民族傳統體育運動會，營造“中華民族一家親、同心共築中國夢”的良好氛圍。加強黨對民族工作的集中統一領導，推動形成做好新時代黨的民族工作的強大合力。

