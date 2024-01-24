共建一帶一路發展　推進國際科技創新交流

中評社北京1月24日電／據人民日報報導，科技創新是人類社會發展的重要引擎，也是我國構建新發展格局、實現高質量發展的必由之路。在全球化、信息化、網絡化深入發展的條件下，創新要素更具有開放性、流動性。衹有加強全球科技創新合作，加快技術轉移和知識分享，共同培育全球發展新動能，才能為人類創造更加美好的未來。習近平主席向首屆“一帶一路”科技交流大會致賀信時強調：“科技合作是共建‘一帶一路’合作的重要組成部分”“中方將弘揚以和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏為核心的絲路精神，深入實施‘一帶一路’科技創新行動計劃，推進國際科技創新交流”。這為推進國際科技創新交流、助力共建“一帶一路”高質量發展指明了方向、提供了遵循。



黨的十八大以來，我國深入實施創新驅動發展戰略，堅定不移走中國特色自主創新道路，大力建設創新型國家和科技強國，科技事業發生了歷史性、整體性、格局性重大變化，科技實力正在從量的積累邁向質的飛躍、從點的突破邁向系統能力提升，成功進入創新型國家行列。中國的科技創新不僅造福中國人民，也為世界發展帶來新機遇。目前，我國已經同160多個國家和地區建立了科技合作關係，簽訂了116個政府間科技合作協定，加入200多個國際組織和多邊機制，全方位、多層次、廣領域的國際科技合作新格局已經形成。我國已經成為推動世界科技創新實踐、深度參與全球科技治理的重要力量。



作為長周期、跨國界、系統性的世界工程、世紀工程，共建“一帶一路”在推進國際科技創新交流方面發揮著重要作用。習近平主席強調：共建“一帶一路”倡議的“根本出發點和落腳點，就是探索遠親近鄰共同發展的新辦法，開拓造福各國、惠及世界的‘幸福路’”。10多年來，中國同共建國家加強科技交流和知識分享，不斷優化創新環境、集聚創新資源，積極開展重大科技合作，共同培養科技創新人才，科技創新合作加快推進，取得顯著成效。截至2023年6月底，中國與80多個共建“一帶一路”國家簽署《政府間科技合作協定》，“一帶一路”國際科學組織聯盟（ANSO）成員單位達58家。截至2023年10月，中國與50餘個共建國家和國際組織建立知識產權合作關係，在農業、新能源、衛生健康等領域啟動建設50餘家“一帶一路”聯合實驗室，面向東盟、非洲、拉美等區域建設了9個跨國技術轉移平台；支持逾萬名共建“一帶一路”國家青年科學家來華開展短期科研工作和交流，累計培訓共建“一帶一路”國家技術和管理人員1.6萬餘人次。“一帶一路”智庫合作聯盟、“一帶一路”國際科學組織聯盟、“一帶一路”醫學人才培養聯盟等各類合作機制集中湧現，形成了多元互動、百花齊放的人文交流格局。



循大道，至萬里。科技創新必將在高質量共建“一帶一路”中發揮更加重要的作用。習近平主席宣布中國支持高質量共建“一帶一路”的八項行動，其中第五項就是推動科技創新。習近平主席宣布：“中方將繼續實施‘一帶一路’科技創新行動計劃，舉辦首屆‘一帶一路’科技交流大會，未來5年把同各方共建的聯合實驗室擴大到100家，支持各國青年科學家來華短期工作。”在首屆“一帶一路”科技交流大會上，中國提出國際科技合作倡議，倡導並踐行開放、公平、公正、非歧視的國際科技合作理念，堅持“科學無國界、惠及全人類”，攜手構建全球科技共同體。倡議包括堅持崇尚科學、創新發展、開放合作、平等包容、團結協作、普惠共贏等具體內容，為高質量共建“一帶一路”、更好推進國際科技交流合作提供了中國方案，也必將為發展開放型世界經濟注入持久動力。