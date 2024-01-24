華盛頓青少年盜竊猖獗　連鎖藥店被迫關閉

中評社北京1月24日電／據海外網援引據福克斯新聞網1月23日報導，由於長期遭到青少年團夥盜竊，位於美國華盛頓哥倫比亞特區的一家連鎖藥店將被迫於2024年2月關閉。



該連鎖藥店售賣藥品和其它生活必需品，部分藥店員工表示，至少有45名青少年經常潛入商店偷薯片和飲料，一些街頭小販出錢讓他們進入商店偷盜以便轉售。



報導援引警方數據稱，華盛頓哥倫比亞特區2023年發生了3470起搶劫案，比2022年增加了68%。