網評：“東北盧浮宮”火出圈帶來什麼啟迪？

中評社北京1月24日電／來源：東方網 作者：胡欣紅

“不是巴黎去不起，而是爾濱‘盧浮宮’更有性價比！”



近日，哈藥集團制藥六廠（下稱哈藥六廠）正式對外開放參觀，開放首日便迎來游覽高峰。有媒體報導稱，哈藥六廠走紅後每天有1萬多人排隊參觀，哈藥六廠成為哈爾濱的“新晉網紅”。在股吧，有投資者甚至提出，“哈藥六廠盧浮宮火‘出圈’了，組織搞旅遊開發，（哈藥股份）整體轉型得了。”



這個冬天，哈爾濱成為了熱門旅遊城市，“爾濱”這個擬人化的稱呼頻頻在網絡間出現，沒去過哈爾濱的人，隔著屏幕也能感受到冰天雪地裡的熱度。隨著哈藥六廠的火出圈，哈爾濱旅遊又有了新的打卡地。



一家制藥企業，咋就成了旅遊勝地？在很多人的印象中，藥廠不是櫛風沐雨的鋁皮大棚，就是機器轟隆、枯燥沉悶的流水線，而位居世界四大歷史博物館之首的盧浮宮，以收藏豐富的古典繪畫和雕刻而聞名於世，兩者似乎是風馬牛不相及的。



不過，看到哈藥六廠之後，所有的想象都會被顛覆。氣勢恢宏的歐式建築，精雕細琢的巴洛克浮雕，有一種復古大氣的美，行走其間像是漫步在巴黎街頭，被網友稱為“東北盧浮宮”。據悉，其創建版畫博物館的初衷是希望在文化領域做些公益事業。



哈藥六廠的“意外”走紅，是多贏之舉。一方面，遊客們多了一個免費的打卡地，有機會近距離欣賞這座“東北盧浮宮”的魅力，展現了公眾對於歷史和文化的熱愛與尊重。獨特的歷史背景讓東西方文化在哈爾濱交匯融合，拜占庭式、新藝術風格、俄羅斯傳統風格……各式各樣的建築遍布大街小巷，哈爾濱也因此被譽為 “萬國建築博物館”，哈藥六廠的歐式建築風格並非偶然。



另一方面，此舉也有利於提升公司及城市形象，讓更多人瞭解版畫藝術和地域文化。為了更好地履行自己的社會責任，哈藥六廠也做足了功課，入口進去後路兩旁特地堆了好幾個大雪人，雪人手臂上有“歡迎馬鈴薯公主”之類的標語，還配備了專門的講解員。免費參觀還帶火了哈藥六廠文創產品的熱銷，遊客們擠滿了售賣冰箱貼、版畫等文創用品的小房間，進一步帶動了當地的旅遊市場，續寫這座城市的火爆。

