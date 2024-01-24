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全國人大與蒙古國家大呼拉爾交流機制會議
http://www.CRNTT.com   2024-01-24 15:28:45


　　中評社北京1月24日電／據新華社報導，全國人大常委會副委員長彭清華24日在京主持中國全國人大與蒙古國家大呼拉爾交流機制第五次會議。蒙古國家大呼拉爾副主席拉·蒙赫巴特爾共同主持。雙方就兩國關係、立法機構交往、治國理政、經貿投資、綠色發展等議題交換了意見。

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