莫斯科新春音樂會在格林伍德成功舉辦

中評社北京1月24日電／据人民网报导，2024莫斯科新春音樂會1月22日在莫斯科格林伍德國際貿易中心成功舉辦。中國駐俄羅斯大使館公使銜文化參贊封立濤，俄羅斯中國總商會會長、中誠通國際投資有限公司總經理周立群，俄羅斯中國友好協會第一副主席、中國國家“友誼勛章”獲得者庫利科娃等出席活動。在俄中資企業、媒體代表，以及華僑華人、留學生、俄羅斯各界人士300餘人歡聚一堂，共話中俄友誼，迎接中國龍年新春佳節。



封立濤公參表示，中俄文化交流合作歷史悠久，對發展兩國友好關係發揮著不可替代的重要作用。2024莫斯科新春音樂會的舉辦，體現了兩國人民賡續傳統友誼的美好意願。



周立群會長表示，2024年是中俄建交75周年，也是兩國元首宣布中俄文化年的第一年，俄羅斯中國總商會及駐俄中資企業將積極踐行“一帶一路”倡議，促進中俄各領域務實合作，以中俄兩國文化藝術交流為契機，積極推進中俄文化、人文等領域交流合作。



庫利科娃在致辭中表示，中俄兩國元首元旦期間互致新年賀電，共同擘畫中俄友好發展藍圖。舉辦中俄文化年將共築中俄人民友誼的心橋，進一步增強中俄人文交流及兩國人民相互的瞭解。



音樂會上，女高音歌唱家、國家一級演員江如虹，二胡演奏家、國家一級演員王之輝，揚琴演奏家劉艮，莫斯科州藝術學院舞蹈團，柴可夫斯基音樂學院中國留俄學生共同奉獻了一場精彩的演出，贏得觀眾陣陣掌聲。