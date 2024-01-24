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烏茲別克斯坦總統向人民英雄紀念碑敬獻花圈
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2024-01-24 15:28:09
中評社北京1月24日電／據新華社報導，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫1月24日上午前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。
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