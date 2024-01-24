國產大飛機C919首度服務春運！

中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，記者今天從東航瞭解到，今年春運期間（1月26日—3月5日），東航計劃投入客運飛機783架，總飛行小時預計超33萬小時，旗下的全部4架C919大飛機將迎來春運“首秀”，在京滬、滬蓉航線執飛。為全力服務旅客航空出行需求，東航將投優投足運力，積極提高飛機利用率，計劃春運期間每天執行客運航班3280班，同比增42%。



春運期間，商務航線的需求有所減少，東航結合對市場的預判，重點對上海至北京、廣州、深圳、天津等商務快線進行調減優化，將運力轉到上海虹橋至銀川、蘭州、大同、桂林、汕頭，上海浦東到錦州、信陽、運城、三亞、張家口，北京大興至銀川、昆明、海口、合肥、溫州，廣州到西安、蘭州、寧波、騰沖、西雙版納，深圳到西安、蘭州、濟南，杭州到太原、天津到武漢、西安到大連和南昌等多條航線上。東航還加大機型“小改大”力度，對虹橋、浦東到長春、沈陽、哈爾濱航線，以及海口、三亞航線等更換寬體機執行。



針對冬季熱門出入境市場，東航將新增國際地區航線15條，恢復浦東—凱恩斯，新增浦東—珀斯、大興—吉隆坡，加密浦東至悉尼、曼谷、吉隆坡、馬累等航線。東航表示，春節前後部分日期的單日國際航班量將出現小高峰，建議有出行需求的旅客提前關注。



根據民航局預測，2024年春運民航旅客運量有望創歷史新高，將達到8000萬人次，日均200萬人次，較2019年增長9.8%。



（來源：央視新聞）