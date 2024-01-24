胡塞武裝呼籲美英撤走軍事船隻

中評社香港1月24日電／胡塞武裝薩巴通訊社消息稱，胡塞武裝最高政治委員會成員穆罕默德·阿里·胡塞在首都薩那舉行的閱兵式上發表講話。



TRT據消息稱，胡塞武裝表示，“美英在紅海的存在並不是像華盛頓和倫敦聲稱的那樣保護國際航運，而是為了保衛以色列，以色列正在加沙地帶對巴勒斯坦人民發動種族滅絕和強迫流離失所的戰爭”。



胡塞武裝指出，美國應該明白，轟炸胡塞武裝控制區並稱這是出於自衛時，胡塞人並不害怕。胡塞武裝表示，“任何針對也門人民的船隻都將被擊沉”。



胡塞武裝指出，美國和英國的威脅毫無用處，並呼籲他們“從紅海撤走軍事船隻”。



胡塞武裝還呼籲美國和英國要求以色列總理內塔尼亞胡停止襲擊並解除對加沙的封鎖，稱這是“正確的做法”。



作為對以色列襲擊加沙的回應，胡塞武裝在伊朗的支持下，於 10 月 31 日開始在也門海岸扣押商船，並稱這些商船與以色列公司有關聯，並開始用無人機和導彈攻擊其中一些商船。



美軍在此期間多次宣布擊落從也門發射的導彈和神風特攻隊無人機。



胡塞武裝行動後，許多航運公司決定停止在紅海的航行。



全球約 12% 的貿易是通過蘇伊士運河進行的，該運河連接地中海和紅海，是歐洲和亞洲之間最短路線。