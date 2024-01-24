世界首台！AIMS望遠鏡突破太陽磁場

中評社北京1月24日電／據新華社報導，記者從青海冷湖天文觀測基地獲悉，世界首台“用於太陽磁場精確測量的中紅外觀測系統”（簡稱AIMS望遠鏡）已實現核心科學目標——將矢量磁場測量精度提高一個量級，實現了太陽磁場從“間接測量”到“直接測量”的跨越。



AIMS望遠鏡是國家自然科學基金委員會支持的重大儀器專項（部委推薦）項目，落戶於平均海拔約4000米的青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖鎮賽什騰山D平台。



據瞭解，經過5個多月的前期調試觀測，目前望遠鏡技術指標已滿足任務書要求，進入驗收準備階段。



中國科學院國家天文台懷柔太陽觀測基地總工程師王東光介紹，科學數據分析表明，AIMS望遠鏡首次以優於10高斯量級的精度開展太陽矢量磁場精確測量。



“這意味著AIMS望遠鏡利用超窄帶傅立葉光譜儀，在中紅外波段實現了直接測量塞曼裂距得到太陽磁場強度的預期目標，突破了太陽磁場測量百年歷史中的瓶頸問題，實現了太陽磁場從‘間接測量’到‘直接測量’的跨越。”王東光說，“塞曼裂距與波長的平方成正比，在AIMS望遠鏡之前，太陽磁場多在可見光或近紅外波段觀測，由於裂距很小，觀測儀器很難分辨。AIMS望遠鏡的工作波長為12.3微米，在同等磁場強度下，塞曼裂距增加幾百倍，使得‘直接測量’成為可能。



AIMS望遠鏡是國際上第一台專用於中紅外太陽磁場觀測的設備，將揭開太陽在中紅外波段的神秘面紗。



“通過消除雜散光的光學設計和真空制冷等技術，我們解決了該波段紅外太陽觀測面臨的環境背景噪聲高、探測器性能下降等難題。”中科院國家天文台高級工程師馮志偉介紹，紅外成像終端由紅外光學、焦平面陣列探測器和真空制冷三個系統組成，包括探測器芯片在內的所有部件均為國產。該終端系統主要用於8至10微米波段太陽單色成像觀測，從而研究太陽劇烈爆發過程中的物質和能量轉移機制。

