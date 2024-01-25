李鎮宇：若特朗普當選對台灣科技是嚴峻挑戰

台新金控首席經濟學家李鎮宇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月25日電（記者 俞敦平）台新金控首席經濟學家李鎮宇24日上午於中經院經濟展望論壇時以“風起雲湧，地緣政治與財經政策轉向下之國際情勢”進行了報告。他指出，2024年是一個充滿地緣政治和財經政策變化的一年，有兩種風險要注意：灰犀牛和黑天鵝。



李鎮宇指出，灰犀牛是指那些已經存在但被忽視的危機，它們可能在某個時刻突然衝出來，造成巨大的損失。例如，前美國總統特朗普對台灣的貿易壓力，就是一隻灰犀牛。特朗普曾經在去年七月就提出要限制台灣的晶片出口，但當時沒有人把他當一回事，認為他不會有機會執行。然而，最近他又提出了同樣的要求，但現在因為他很有可能再度當選，因此大家必須開始正視這件事。這對台灣的科技產業來說，無疑是一個嚴峻的挑戰。



李鎮宇接著指出，黑天鵝是指那些發展機會很小但衝擊很大的事件，它們通常是出乎意料的，很難預測和防範。



李鎮宇表示，那就是特朗普的再次當選，是一個不確定的因素。他認為特朗普是一個非常特別的總統，他的政策往往與他的推特一致，而且他很容易被其他國家的領導人收買或激怒。對台灣來說，特朗普的再次當選既是一個挑戰也是一個機會。挑戰是，特朗普可能會對台灣施加更大的壓力，要求台灣在貿易、軍事、外交等方面做出讓步。機會是，特朗普可能會對台灣提供更多的支持，幫助台灣在國際上爭取更多的空間和利益。

