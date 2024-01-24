加拿大一架小飛機墜毀　6人死亡

中評社北京1月24日電／據新華社報導，一架小型通勤飛機23日在加拿大一座機場起飛後不久墜毀，6名乘員遇難，一人幸存。



出事飛機為“噴氣流”雙發動機螺旋槳式飛機，由西北航空公司運營，是包機，搭載一個礦場的通勤人員。法新社援引救援部門和西北航空公司的消息報導，這架飛機當天上午將近9時從加拿大北部行政區西北地區的史密斯堡機場起飛，墜毀在跑道盡頭以外約一公里處。



一名消息人士說，事故造成6人死亡，一人幸存。



事發後，史密斯堡機場暫時關閉。



加拿大交通安全委員會已經開始調查這起空難。



（來源：新華社）