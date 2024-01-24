國資委：強化前沿技術布局　培育創新型國企

中評社北京1月24日電／據央視網報導，國務院新聞辦公室2024年1月24日上午舉行新聞發布會，介紹聚焦增強核心功能、提升核心競爭力，更好實現中央企業高質量發展有關情況。國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人莊樹新在會上表示，2024年，國資委將圍繞強化企業科技創新主體地位、充分發揮中央企業國家戰略科技力量作用，重點抓好四個方面工作：



一是加快技術攻關，提升產業鏈供應鏈韌性。推動企業深度融入國家創新體系，積極主動承擔國家重大科技任務。聚焦製造業重點產業鏈，開展關鍵核心技術攻關，打造中央企業創新聯合體升級版，推動產學研協同、大中小企業融通。依托國有企業應用場景優勢，推動科技成果轉化應用。



二是加強原創引領，健全產業創新體系。鼓勵中央企業從經濟社會和產業發展需求中凝練重大科學問題，加強應用基礎研究，在前沿領域形成一批原創成果。帶動中央企業穩步提高研發經費投入強度和科技產出效率，提高發展的“科技含量”。



三是強化創新驅動，加快形成新質生產力。聚焦戰略性新興產業和未來產業領域，推動中央企業持續開展戰略研判、技術預見和對標分析，強化前沿領域技術布局，加快培育創新型國有企業，努力依靠技術創新開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢。



四是營造創新生態，更好激發創新活力動力。指導中央企業用好用足國家各類科技政策，從賦權鬆綁減負、強化正向激勵等方面加大政策供給，深入實施數字化轉型專項行動，強化數智技術賦能新型工業化。大力弘揚科學家精神、企業家精神，不斷提升持續創新能力和價值創造能力。