人社部：加強青年就業支持，拓展就業崗位

中評社北京1月24日電／據央視網報導，人力資源社會保障部1月24日召開新聞發布會，就業促進司副司長運東來在會上介紹，從走勢看，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠，經濟增長將進一步恢復，新舊動能加快轉換，新的就業增長點不斷出現，為穩就業提供堅實支撐。與此同時，經濟運行不確定因素增多，社會預期偏弱，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，穩就業需要付出更多努力。



運東來表示，下一步，人社部將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹中央經濟工作會議要求，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，更加突出就業優先導向，加快完善高質量充分就業促進機制，加力穩固就業向好態勢。



一是更加突出政策協同。推動非經濟政策出台同步評估就業影響，提升經濟社會發展就業帶動力。完善財政補貼、稅收優惠、金融支持、社會保障等支持體系，釋放政策促就業紅利。



二是更加突出崗位挖掘。健全就業產業協同聯動體系，啟動先進製造業促就業行動，擴展數字經濟、綠色經濟、銀發經濟等就業空間，加大對吸納就業能力強的民營企業、中小微企業支持，推動重點企業用工服務向中小企業延伸。



三是更加突出創業帶動。完善創業帶動就業保障制度，打造擔保貸款、稅費減免、場地安排等鏈式服務體系，舉辦創業活動，推進零工市場規範化建設。



四是更加突出重點群體。加強高校畢業生等青年就業支持，拓展就業崗位，構建銜接校內外的服務體系。加強脫貧人口、大齡農村勞動力就業幫扶，深化勞務協作，壯大勞務品牌，構建統籌城鄉的就業格局。加強就業困難人員幫扶，完善就業援助制度，兜住兜准兜牢就業底線。



五是更加突出服務匹配。健全公共服務體系，強化數字賦能和基層治理，推出全國就業公共服務平台，打造“家門口”就業服務站。加密開展“10＋N”就業服務活動，提高市場熱度。