國務院國資委：加力開展各個領域專業化整合

中評社北京1月24日電／據央視網報導，國務院新聞辦公室2024年1月24日上午舉行新聞發布會，介紹聚焦增強核心功能、提升核心競爭力，更好實現中央企業高質量發展有關情況。國務院國有資產監督管理委員會副秘書長、財務監管與運行評價局局長、新聞發言人李冰在會上表示，下一步，國務院國資委將按照國有企業改革深化提升行動有關要求，圍繞堅定不移做強做優做大國有企業的目標，推動重組整合工作進一步走深走實。



一是加強統籌謀劃，提升重組整合整體成效。從國有經濟布局優化和結構調整全局出發，結合“十四五”規劃落實，統籌謀劃好重組整合的主攻方向和重點任務，有計劃、有節奏地調整優化布局結構。



二是突出服務國家戰略，穩妥實施戰略性重組和新央企組建。把落實創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，建設科技強國、製造強國、網絡強國等戰略，作為戰略性重組、新央企組建的著力點，持續推動國有資本“三個集中”，充分發揮國資央企“頂梁柱”和“壓艙石”作用。



三是聚焦戰略性新興產業發展，大力推進專業化整合。發揮中央企業引領帶動作用，根據戰略性新興產業融合集群發展特點，更大力度開展信息通信、新能源、裝備製造等領域專業化整合，積極開辟新賽道、搶占新高地、塑造新優勢，深化產業鏈生態圈戰略合作，加快提升現代化產業體系建設水平。