金融高質量發展助力強國建設、民族復興偉業

中評社北京1月24日電／金融，國民經濟的血脈，國家核心競爭力的重要組成部分。



關鍵之年“開年第一課”上，面對“關鍵少數”，習近平總書記強調：“各級領導幹部要增強金融思維和金融工作能力，堅持經濟和金融一盤棋思想，認真落實中央金融工作會議的各項決策部署，統籌推進經濟和金融高質量發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。”



金融高質量發展，關係中國式現代化建設全局。



希望的田野上，“金融活水”潤澤“三農”沃土，助力推進鄉村全面振興；萬里長江邊，“金融活水”滋養綠水青山，厚植共抓大保護、不搞大開發的根基；粵港澳大灣區，“金融活水”澆灌創新之花，為建設國際科技創新中心添能蓄勢……黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，金融系統有力支撐經濟社會發展大局，堅決打好防範化解重大風險攻堅戰，為如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標作出了重要貢獻。



習近平總書記指出：“黨的十八大以來，我們積極探索新時代金融發展規律，不斷加深對中國特色社會主義金融本質的認識，不斷推進金融實踐創新、理論創新、制度創新，積累了寶貴經驗，逐步走出一條中國特色金融發展之路”。



踏上全面建設社會主義現代化國家新征程，堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調，推動金融高質量發展、建設金融強國，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力支撐。

