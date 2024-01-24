賴清德：民進黨要檢討　重新贏回民眾認同

民進黨新聞部主任兼發言人吳崢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月24日電（記者 黃筱筠）民進黨新任新聞部主任吳崢今天初登場，中常會後轉述黨主席賴清德會中致詞。賴清德表示，這次選舉仍然有很多不符合社會期望的地方，有待我們持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持。我們一定要感謝所有支持我們的民眾、更要把不支持我們民眾的意見放在心頭；民眾期待民進黨注入新血，用更淺顯的方式，強化社會溝通。



賴清德會中表示，這幾天，他啟動為期兩周的環台感恩之旅，向全台各地的競選幹部、熱情的支持者表達謝意，也藉著感恩餐會的機會，和各地方了解本次選戰中、民進黨不足的地方，以便進行黨務後續的檢討和改革。



賴清德說，昨天，他也前往“立院”，勉勵新科“立委”，將民意放在第一位，努力在新一屆的“國會”中打拚；接著，在新北老家附近的餐廳，宴請本次未能當選的民主大聯盟候選人，希望大家能再接再厲、深耕基層，繼續贏得民眾的認同與支持。



他始終相信，跨黨派、跨世代與跨領域的民主大聯盟，是贏得社會信任的必要之舉。所以，我也期盼候選人們，能持續努力，在下一次的選舉中，贏得大多數民意的認同。



賴清德強調，本次選舉仍然有很多不符合社會期望的地方，有待我們持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持。我們一定要感謝所有支持我們的民眾、更要把不支持我們民眾的意見放在心頭；民眾期待民進黨注入新血，用更淺顯的方式，強化社會溝通。



賴清德說，因此，在這樣的期望下，他任用吳崢，擔任中央黨部新聞部主任兼發言人。吳崢在此次選舉，獲得年輕人的支持和肯定，形象清新，選戰期間的勤奮有目共睹，我期待他帶領同仁，發揮空戰的力量，強化與社會的溝通。也非常感謝張志豪主任，過去一年多的努力，現在轉往組織部擔任主任的工作。

