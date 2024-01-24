柯挺韓遭否認　藍委鄭正鈐：無法理解民眾黨

國民黨發言人楊智伃。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月24日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新屆期2月1日開議，並將選出正副院長，外傳台灣民眾黨主席柯文哲最新傾向支持中國國民黨“立委”當選人韓國瑜，但遭柯辦發言人陳智菡迅速否認。國民黨“立委”鄭正鈐、中常委24日下午表示，若報導屬實，柯、陳的發言並不一致，讓人無法理解民眾黨的真正狀態。希望民眾黨在未來“立法院”的運作，能真正站在民眾的角度。



國民黨發言人楊智伃則保持低調，並未批評民眾黨，她說，樂見在野監督力量可以團結，不希望有任何見縫插針的可能性。



“立法院”新屆期2月1日開議，韓國瑜24日上午在臉書PO文具體支持“國會”改革修法後，傳出民眾黨主席柯文哲將支持韓，但過不久柯辦發言人陳智菡發出聲明指，對該新聞內容毫無所悉，目前民眾黨“立法院”黨團尚未定案，國民黨有人在拔草測風向、想要製造某種輿論，完全沒有在尊重民眾黨團的決議與柯先前公開的定調。



中國國民黨24日下午2點召開中常會，黨主席朱立倫、副主席連勝文、夏立言、秘書長黃健庭、國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗、黨團書記長謝衣鳳等人出席。



國民黨發言人楊智伃會後接受媒體訪問表示，今天中常會有2個主要的討論事項，一是“立法院”正副院長提名案，已經通過提名韓國瑜與江啟臣代表國民黨成為“立法院”正副院長候選人。二是中常委選舉作業辦法及時程，1月26日公告細則、2月1日開始領表、3月9日投開票產生新一任的中常委人選。



鄭正鈐說，國民黨團這次有非常高的共識要團結確保韓國瑜、江啟臣擔任“立法院”正副院長，因為有太多技術性的問題，後續也會極力克服。在談話會時，原則上先採取信任機制，如何避免投錯票的動作，黨中央與黨團都會極力避免，已有人在討論投票格式如何、蓋在什麼地方等，今天確定提名“韓江配”，接下來就是極力避免一些謬誤產生。