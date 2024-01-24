我國昆蟲學科技論文數量世界第一

中評社北京1月24日電／“2022年全世界大概有21.79%的昆蟲學SCI論文來自中國科學家。我國專家發表的昆蟲學科技論文數量排名世界第一。”在1月22日舉行的首屆中國生態防控及生態農產品大會上，中國昆蟲學會理事長、首席科學家戈峰給出了一組亮眼數據。



當天，來自全國各地的600多位專家學者、政府企業代表齊聚山東濟南，以“創新生態防控，發展生態農產品，開啟現代生態農業新紀元”為主題，就我國生態防控及生態農產品等領域展開交流。本次大會由山東省農業科學院主辦，中國工程院陳劍平院士、趙振東院士、康振生院士、柏連陽院士，美國國家科學院外籍院士歐陽志雲，全國農業技術推廣服務中心主任魏啟文，農業農村部生態農場建設專家組組長高尚賓參加了此次大會。



自然界的昆蟲既有有益昆蟲，又有有害昆蟲。應用生物之間相生相克的原理，利用食物網以有益昆蟲調控有害昆蟲，一直是昆蟲學研究的重要內容。



戈峰舉例，田裡不僅種小麥，還要“種草”，而且“種草”之後小麥生產效益更好。這裡的“種草”，實際上是為了孕育益蟲，再以益蟲殺死害蟲，達到綠色防控的效果。由戈峰帶領的山東省農業科學院“生態調控創新”團隊通過反復調研、觀察和對比試驗，篩選出能大量涵養田間害蟲天敵昆蟲的蛇床草等系列功能植物。在田間種植蛇床草後，可形成繁育和貯存田間害蟲自然天敵的“生態島”，形成“以草養蟲，以蟲治蟲”的效果。



戈峰表示：“上述方案不僅能穩定農作物產量、提升農產品質量、增加農民的收入，還能大幅減少化學農藥的使用，形成良性循環，實現保證糧食安全、保護環境安全和提升農產品質量、提高產業效益的雙保、雙提。”



在“生態系統服務評估及生態產品價值實現機制”主題報告中，歐陽志雲表示，生態服務功能是生態保護與經濟建設的重要基礎，要建立農業生態系統生態服務評估體系。



此次大會發布了“濟南宣言”，旨在突破農業綠色投入品研發、農藥化肥減施增效、農田生態修復與重構等領域的技術瓶頸，著力發展以生態防控為基礎的綠色防控措施，減少化學農藥的使用，構建支撐現代生態農業綠色發展的創新技術體系，端牢、端好我們自己的“健康碗”。

