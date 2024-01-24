中評社香港1月24日電／聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯再次呼籲在加沙實行緊急人道主義停火。



古特雷斯秘書長在聯合國安理會就加沙議程舉行會議時發表了講話。他提請人們注意以色列襲擊下加沙地帶所造成的破壞，他說：“沒有任何理由可以證明對加沙人民進行集體懲罰是合理的。”



秘書長表示，以色列絕對、持續地拒絕兩國解決方案是不可接受的。



聯合國秘書長指出，加沙人民遭受了前所未有的破壞，他說：“我再次呼籲緊急人道主義停火（哈馬斯和以色列在加沙地帶之間）。這將確保足夠的援助到達需要的地方，促進囚犯釋放，並有助於緩解中東的緊張局勢，”



法國外交部長斯蒂芬·塞茹爾納也表示，加沙局勢“悲慘”，並說：



“讓我們聆聽加沙男人、女人和兒童的痛苦。”



法國部長還強調，加沙巴勒斯坦人的命運不應該由以色列決定，並表示，“加沙是巴勒斯坦的土地”。



俄羅斯外長拉夫羅夫也表示，強迫巴勒斯坦人從加沙遷移是無論如何都不可接受的。



俄外長還指出，加沙地帶疫情風險急劇上升。



挪威外交大臣埃斯彭·巴特·艾德和比利時常駐聯合國代表菲利普·克里德爾卡也呼籲加沙緊急停火，強調該地區的人道主義危機日益加深。



英國中東事務大臣塔里克·艾哈邁德也表示，為了實現可持續停火，需要“人道主義暫停”。



艾哈邁德強調，所有國家都必須為兩國解決方案承擔責任。



另一方面，以色列常駐聯合國代表吉拉德·埃爾丹在安理會的講話中受到了回應。



許多外交官離開大廳，抗議以色列在加沙的行動。