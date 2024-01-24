日元貶值　日去年貿易逆差縮減、出口創新高

中評社香港1月24日電／共同社消息，日本財務省24日公佈的2023年貿易統計初值（以通關為準）顯示，出口減去進口的貿易收支為逆差9.2914萬億日元（約合人民幣4495億元）。雖然連續3年呈現逆差，但逆差額比上年縮減54.3%。由於半導體短缺也得到緩解，汽車出口增長，首次超過100萬億日元，出口額創下有可比數據的1979年以來歷史新高。進口額因原油等資源價格高漲有所緩和而減少。



出口較上年增長2.8%至100.8866萬億日元，超過此前創下最高紀錄的2022年98.1736萬億日元。進口減少7.0%至110.1779萬億日元。



從出口品類來看，汽車增長32.7%至17.2652萬億日元。建築用、礦山用機械以及船舶也有所增長。進口方面，原油下滑16.1%至11.2862萬億日元。煤炭和液化天然氣（LNG）也有所下滑。



外匯匯率2023年平均為1美元兌140.17日元，日元比上年貶值7.2%。



按國家和地區來看，對美出口增長11.0%至20.2668萬億日元，創歷史新高。另一方面，對華出口下滑6.5%至17.7647萬億日元。對美中的出口額逆轉是2019年以來4年中的首次。對歐盟（EU）貿易為逆差9195億日元，但由於日本對歐盟的汽車出口額擴大等因素，逆差額縮小了55.9%。



同時公佈的2023年12月貿易收支3個月來首次呈現順差。順差額為621億日元。