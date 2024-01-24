幫民進黨找回年輕人　王義川曝賴清德很關心

民進黨政策會執行長王義川。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月24日電（記者 黃筱筠）民進黨政策會執行長王義川、新聞部主任吳崢今天上任，中常會後與媒體互動。媒體詢問這次大選年輕選票支持民眾黨，未來民進黨要怎麼提升年輕選票支持度？王義川說，這個題目很大，也是黨主席賴清德找他聊的第一句話。



王義川現年51歲，台灣大學土木工程學研究所交通工程組碩士、博士，曾任桃園航空城公司董事長、台中市政府交通局長，因說話幽默風趣，在選舉期間候選人爭相邀約站台。



他個人認為，民進黨所有政策都是青年政策，我們必須定好政策，但是也要講對，要用到對的工具。年輕人用的工具，我們必須去用，也要找到對的人，政策意見搜集過程中，要改變過去邏輯。過去都是找精英，這個方法要改變，要嘗試新的方法，現在要找新的對策，要有通路，要選到年輕人通路。



媒體追問，對的通路包括抖音嗎？王義川表示，抖音部分政府已經要求公務機關不要用，全世界可以用的工具很多，不想對個別工具有什麼想法。



他強調，年輕人定義很廣，國中生或是30幾歲都是年輕人。但卻用不同通訊軟體，像是他現在每天都用社群平台“脆”（Threads）都是工具，民進黨要去瞭解哪個工具對到誰，瞭解各式各樣的工具，都會去討論。



今天是吳崢與王義川上任第一天。媒體詢問是否被認為是“賴人馬”？王義川說，賴主席邀請他擔任政策會執行長，我們來，我們不是誰的人馬，是信賴台灣的團隊。