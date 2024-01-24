高雄電動渡輪雄棧1號啟航　小鴨裝超可愛

高雄市長陳其邁、台船公司董事長鄭文隆、輪船公司董事長黃淑美、議會副議長曾俊傑及多位議員、里長等人參與典禮。（高雄市政府提供） 中評社高雄1月24日電／高雄市輪船公司最新電動渡輪“雄棧1號”今天啟航，穿上黃色小鴨外裝，可乘載約85名乘客、23輛機車，加入旗津與鼓山服務航線。高雄市長陳其邁表示，推動淨零排放，市府持續渡輪電動化。



“雄棧1號”今天在鼓山魚市場候船室外廣場舉行啟用典禮，由高雄市長陳其邁、台船公司董事長鄭文隆、高雄市輪船公司董事長黃淑美，以“雄棧1號”模型船遞交象徵性完成交船儀式後，再進行揭牌、擲瓶祈福後，宣布正式啟航。



為配合將於27日登場的“2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂”主題，雄棧1號船身印有黃色小鴨圖樣，討喜可愛。



為發展高雄港區觀光，並推動淨零永續政策，高雄市政府與“環境部”合作新造三艘電力驅動渡輪，其中首艘交付使用的“雄棧1號”24日正式啟用。市長陳其邁、台船公司董事長鄭文隆、輪船公司董事長黃淑美、議會副議長曾俊傑及多位議員、里長等人蒞臨參與。



陳其邁在會中表示，新船會優先提供旗津－鼓山航線載運服務，將最好的渡輪留給旗津與鼓山居民使用，市府亦會持續加速汰換老舊渡輪，提高服務品質。



台船董事長鄭文隆表示，這是台船成立50年來，首次與高雄市府合作，身為高雄在地企業，全力加以協助，祝福新船啟航人安、船安、一切平安。



擲瓶儀式由輪船公司董事長黃淑美、市府交通局長張淑娟執行。陳其邁與議員、里長等一行人隨後登上雄棧1號，親身感受吹著海風、搭乘新船航行的體驗。



輪船公司表示，這次新建電力驅動渡輪計劃，是由高雄市府自籌，加上向“環境部”爭取核撥經費共新台幣1.6億元，規劃於2022至2024年間打造三艘電動渡輪（49噸兩艘、99噸一艘）。雄棧1號由台船公司打造，為第一艘49噸電動渡輪，全長約20公尺，可乘載約85名乘客、23輛二輪機車。



配合1月27至2月25日“2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂”主題，雄棧1號換上黃色小鴨吸睛外衣，民眾可搭乘旗津－鼓山航線，欣賞沿途港灣美景。