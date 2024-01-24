中國美妝品牌競逐東南亞市場

中評社香港1月24日電／中國美容化妝史綿延數千年，曾經隨著粉盒等瓷器漂洋出海。如今，作為全球第二大化妝品消費市場，緊跟潮流的中國產化妝品進一步憑實力和顏值出圈，受到國內外年輕人的青睞。



當下，東南亞國家的“美麗經濟”方興未艾，尤其是東南亞最大單一市場印尼，或將成為美容與個人護理主體份額市場。



新華社報導，在佔中國化妝品生產“半壁江山”的廣州，相關企業超1800家，工業產值超千億元。廣州海關介紹，2023年，廣州對印尼出口化妝品11.75億元，增長1.1倍。尤其在國際化妝品品牌佔主導地位的市場格局下，電商平台的快速發展及其特有的成本優勢，成為國產品牌打破原有競爭格局的新渠道。



從最初通過ebay、亞馬遜等海外平台賣貨，到2017年創立菲鹿兒美妝品牌，2019年登陸印尼市場……數年過去，印尼成為廣州菲鹿兒商貿有限公司海外最大的單一市場，銷售業績急速擴張。



“我們在印尼有2個直播團隊。Tiktok、Shopee等新平台新渠道也有佈局，既節省推廣費用，加快商品銷售和迭代速度，還增加了用戶粘性，疊加快遞物流快速發展，大大激發當地消費需求。”菲鹿兒品牌創始人方星說，當前菲鹿兒印尼公司約200人的團隊基本都是本地人。



“經過幾十年的發展和摸索，中國企業已具有品牌建設的實力。”方星說。目前，菲鹿兒在印尼等東南亞國家市場，滲透率在其品牌所在的價位帶持續保持高位，直播帶貨網紅吸引粉絲數千萬名。



中國醫藥保健品進出口商會副會長王茂春認為，直播帶貨、私域社群分享等新業態、新營銷模式在年輕一代中的影響力愈發凸顯，這些都為企業針對不同客戶群體的定制化推廣方案提供了新路徑。



據風靡東南亞的跨境電商平台Lazada介紹，2023年“雙12”大促期間，跨境美妝品牌買家數量同比激增近100%，其中彩妝產品及美容儀器熱銷。



憑藉高效供應鏈的優勢及科研實力的提升，中國化妝品企業自主品牌的出口優勢逐步凸顯。據廣州海關統計，2023年，廣州對印尼出口自主品牌化妝品9.48億元，增長2.3倍。