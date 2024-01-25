黃介正語中評：美方為何會更嚴格監看賴？

前陸委會副主委、中國國民黨國際部主任黃介正。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月24日電（記者 楊騰凱）前陸委會副主委、中國國民黨國際部主任黃介正向中評社表示，美方因為更擔心賴清德，所以一定會更嚴格地監看賴的施政，要化危機於無形，也藉此向北京表明台灣不會走向“法理台獨”。



黃介正指出，從美方發表的文章、AIT理事主席羅森伯格來台的次數，以及拜登在2024投票一結束就提不支持“台獨”，為何這樣？凡是在政策圈的人都懂。美國知道，台海一旦發生衝突，美國一定會被捲進來，所以美國要化危機於無形。



黃介正為美國喬治華盛頓大學政治學系博士，曾任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所所長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員。黃介正現為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任兼駐美代表。



賴清德會不會成為中美關係的變數？



黃介正表示，“賴不是蔡”，他們有很多不一樣，很多人說蔡英文是李登輝學校畢業的，但賴清德是傳統民進黨，尤其是新潮流所扶植出來的，蔡英文對於鑲嵌在國際現實中的兩岸關係，她有自己的理念，但她也很瞭解國際現實，她不是完全以意識形態指導施政的人。賴過去也留下了很多紀錄，賴說會延續蔡英文路線也是最近幾個月才開始，為了選舉才講這些話，賴並不是一路走來完全都是蔡英文路線。

