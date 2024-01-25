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中評現場：亞洲金融論壇開幕 聚焦多邊合作
http://www.CRNTT.com
2024-01-25 00:46:53
第17屆亞洲金融論壇現場（中評社 陸文煜攝）
中評社香港1月25日電（記者 陸文煜）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第17屆亞洲金融論壇於24日在香港會議展覽中心開幕。作為2024年香港首項年度金融及商界盛事，此次論壇以“多邊合作 同譜新篇”為主題，邀請全球過百名財經專家及政商領袖擔任演講嘉賓，聚焦多邊合作的重要性，探討可持續經濟發展模式，凸顯香港國際金融中心優勢。
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