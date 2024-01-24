拚年輕選票回流民進黨　賴清德要海選人才

民進黨主席賴清德。（照片：民進黨提供） 中評社台北1月24日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行中常會，據透露，會中黨主席賴清德委請代理秘書長楊懿珊要擬定選後檢討報告，以及擬出一份對外徵才的報告，賴清德在會中一再強調要用更淺顯的語言，直接與年輕人溝通。



據轉述，代理秘書長楊懿珊黨務報告，賴清德希望擬出一份對外徵才方案。至於對年輕人策略，應該會與選後檢討報告一起處理，賴清德先請代理秘書長擬定方案，加上選舉檢討報告方案一起提出。



據了解，賴清德中常會中有一直提到更淺顯的語言，更直接溝通，反覆講了幾次。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘也在中常會提到，這次選舉“國會”緊繃，民進黨在“立法院”內不是優勢席次，未來委員會、院會等要經常動員，“立法院”每天都會是打仗狀態。重要議題法案做成決議，可能會與民進黨抵觸的話，民進黨未來執政很辛苦。柯建銘強調，未來“立法院”會是主戰場，賴清德也呼應總召要強化“行政院”、“立法院”、黨中央三者溝通、及時掌握訊息，回應迅速處理。



未來“立法院”龍頭確定“游昌配”或是綠白合作？新聞部主任吳崢在中常會後表示，要尊重民進黨團規劃為主，日前民進黨總召柯建銘有提到一部分，已經公開要走自己的路。



秘書長許立明請辭之後，現在由副秘書長楊懿珊代理，新任秘書長何時確定？吳崢也說，有具體消息會向大家報告。



賴清德日前宴請“立委”落選人，賴坤成先到賴老家直播，還說是“賴皮寮”？賴不喜歡人家這樣稱呼？昨天也出席餐會的吳崢說，賴清德其實對於各種多元聲音都包容，他昨天也在場，大家都是落選人。賴坤成一到現場也說有先去“賴皮寮”，賴當場一聽，神色也沒有不適，臉部還保持笑容，賴清德也鼓勵大家去他的老家看一下。



吳崢說，大家以前都知道賴清德的老家，過去打卡都是支持者，但是這次大選不同立場都到這裡參觀老家，賴也是笑笑談，現場沒有沒有表達不悅。