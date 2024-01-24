廣深港高鐵將推出新型票制便利頻繁跨境乘客

中評社香港1月24日電／記者24日從深圳鐵路部門獲悉，廣深港高鐵將於25日推出20次“計次票”和30日“定期票”，並可享受階段性折扣，進一步便利頻繁往返粵港兩地的乘客，滿足多樣化出行需求。



新華社報導，據瞭解，兩種票制僅限在購買時指定一個固定的廣深港內地車站至香港西九龍站的站間使用，並且不支持在中途站進出站或越站使用。廣深港高鐵內地車站包括福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平、東莞、廣州南及廣州東站共10個車站。



購買“計次票”的旅客可在90天內乘坐20次固定組合車站間的列車，購買“定期票”則可在30天內最多乘坐60次固定組合車站間的列車。前者更適合三個月內乘坐次數不超過20次的旅客，後者則更適合一個月內頻繁通勤的旅客。



據介紹，購買及使用兩款新型票制比普通車票的購票、乘車的流程更加簡單，簡化了逐次購票、改簽及退票的繁瑣流程，讓乘客靈活規劃行程。乘客在12306平台購買合適的新型票制後即可預約相關列車班次，“計次票”最多可以同時預約4趟車，而“定期票”則最多可同時預約10趟車。



深圳鐵路相關負責人表示，隨著粵港兩地進一步融合，跨境出行需求也越來越多元化，本次推出的兩款新型票制將惠及需要經常往返兩地的乘客。