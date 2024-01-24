民進黨駐華府代言人彭光理將退休　賴頒獎章

民進黨主席賴清德頒贈駐美代表處主任彭光理終身貢獻獎章。（照片：民進黨提供） 中評社台北1月24日電（記者 黃筱筠）民進黨主席賴清德今天在中常會上頒贈駐美代表處主任彭光理（Michael J. Fonte）終身貢獻獎章。彭光理中常會後在國際部主任趙怡翔陪同下到記者室與媒體談話。彭光理以台語向記者表示，他很高興來到台灣，“台灣偷走了你的心，不讓你走”，他自1967年來台後，跟很多支持民主的人交流、認識，很開心接受到這個獎章。



民進黨駐美代表處主任、美籍彭光理（Michael J. Fonte）是20多年來，擔任民進黨在華府重要的溝通橋樑與代言人，其將在今年5月退休，並於日前自美國抵台，在今日現身民進黨中央黨部，接受民進黨主席、“總統”當選人賴清德的表彰。



賴清德在中常會表示，我們有位遠從美國而來的“創黨元老級”的同志來參加此次中常會，他要藉這個難得的機會，在各位常委及主管的見證下，表彰這位為台灣民主奉獻超過半個世紀的駐美代表處主任，彭光理先生。



賴清德說，1967年，台灣還在戒嚴及白色恐怖的社會環境下，彭光理來到台灣擔任天主教傳教士，結下他與台灣一輩子的情誼與緣分。在台灣還不自由的年代裡，彭光理在台中、彰化和苗栗鄉間傳教，也同時推廣社會公義、宣揚人權。



賴清德說，很多人都知道，他自年輕來台就勤奮學習台語，說得一口道地台語，甚至比我們在座許多人都來得流利！他用具體行動表達對台灣的愛護與疼惜，光從這點就足以印證。



賴清德表示，1986年本黨創黨之初，他在華府與FAPA的夥伴居中穿針引線，在美國接待美麗島事件受刑人的家屬，幫忙許多創黨前輩，在台灣民主發展最關鍵的年代，成功為台灣尋求國際關注，推動台灣的民主進步。

