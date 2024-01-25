李家超：香港可為亞洲及全球公司創造機遇

香港特別行政區行政長官李家超致開幕辭（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月25日電（記者 陸文煜）由香港特區政府和香港貿發局主辦的第17屆亞洲金融論壇24日在香港會展中心開幕。香港特區行政長官李家超出席論壇開幕式並發表致辭時表示，在“一國兩制”機遇下，香港金融系統蓬勃發展，可以為亞洲及全球公司創造機遇。長期以來，香港一直是全球公司的主要上市平台，去年在港上市公司總市值約為4萬億美元。



李家超表示，“一國兩制”背景下，香港能為世界各地的公司和經濟體提供機會。香港金融行業持續在複雜的環境中克服困難。目前，香港是全球公司首選的上市地點之一，也是世界生物科技中心之一。截至2023年，在港交所上市的公司總市值超過4萬億美元，香港是內地與世界的‘超級聯繫人’。香港是全球重要的債券平台，是最大的債券發行市場之一。同時，香港是全球資產管理中心，截至2022年底，資產管理總額超過4萬億美元，而且三分之二的資金來自於香港以外的市場。



李家超指出，香港也是亞洲最大的跨境財富管理中心、亞洲第二大私募管理中心，還是亞洲最大的對衝基金中心和綠色可持續金融發展中心。香港已成為全球最大的離岸人民幣業務中心，擁有全世界最大規模的離岸人民幣資金池。全球約75%的離岸人民幣支付經由香港處理，香港持續為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。



李家超談到，最近幾個月，香港不斷回應市場對投融資的優化需求。2023年，內地與香港互聯互通機制不斷擴容與優化，“人民幣-港幣雙櫃台機制”推出，香港股市印花稅下降。近期，港交所GEM改革生效，並就極端天氣下開展股票與衍生品市場交易的市場建議展開咨詢。2023年，在政府綠色債券計劃下，香港成功發售8億港元的代幣化綠色債券。這是全球首批由政府發行的代幣化綠色債券。目前正在計劃發行第二期代幣化綠色債券，香港特區政府致力於發展綠色金融與Web3.0生態系統，搶抓發展機遇。

