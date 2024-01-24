﻿永信至誠落戶數碼港　五年擬聘千人

左圖：內地企業永信至誠與數碼港簽署合作備忘錄，以數碼港作為國際總部，研發安全產品及技術解決方案。創新科技及工業局局長孫東（後排中）出席簽署儀式。右圖：工作人員向現場嘉賓及記者展示數字風洞網絡安全實戰攻防演習。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，隨著多宗黑客事件揭露，數據安全議題愈來愈受社會重視。數碼港昨日與內地網絡及數據安全領軍企業永信至誠科技集團（“永信至誠”）簽署合作備忘錄，永信至誠將以數碼港作為國際總部，成立“香港數字風洞測評中心”，為香港數字化建設提供全生命周期的安全檢查，以及打造網絡安全人才高地，計劃未來五年在香港招聘500至1000名員工。



永信至誠董事長蔡晶晶表示，如今各地網絡安全人才非常稀缺，未來永信至誠將通過人才培養、賽事演練等服務，助力香港培養更多“懂安全、會實戰”的專業人才。＼大公報記者 趙之齊



創科及工業局局長孫東致辭表示，在數碼化轉型階段，網絡安全是發展創新科技的要素、更是國家安全的重要維護，“沒有網絡安全就沒有國家安全”。他表示，行政長官2023年施政報告提出，要面對全球網絡攻擊風險不斷增加，特區政府會著力提升關鍵設施網絡安全的保護。他指出，市場對安全人才的培訓及安全測試評估的服務需求日益迫切，相信永信至誠亦能成為培養網絡安全專業人才的搖籃。



打造穩健安全數字空間



數碼港主席陳細明表示，數碼港一直以發展網絡安全為主要科技範疇之一，凝聚不同領域的網絡安全企業及業界夥伴，形成蓬勃的生態系統，推動網絡安全技術創新，增強香港企業的網絡安全防護能力。他相信，永信至誠將為人工智能及Web3.0等前沿科技領域，打造更穩健安全的數字空間，支撐技術研發及落地應用，為相關產業發展注入更大動力。



永信至誠董事長蔡晶晶表示，香港數字經濟體系和網絡的高度開放，使得數字化系統較容易成為網絡犯罪分子的攻擊目標。他指出，勒索病毒威脅和特殊性的網絡攻擊成為香港面對的主要挑戰，永信至誠在香港建設“數字風洞測評中心”，將致力成為香港數字化進程的“家庭醫生”。



蔡晶晶續指，永信至誠計劃投資一億港元，主要用於中心的建設及營運，並計劃未來五年在香港招聘500至1000名員工，預計這其中70%至80%為技術人才。他補充說道，“人是安全的核心”，但如今各地網絡安全人才非常稀缺，且該行業挑戰較大，新技術的發展要求人才終身學習，“用今天的能力去面對明天的問題、控制明天的風險”，因此安全專家的薪資水平亦會比普通程序員級別高。

