李雲澤：中國金融業開放的大門將越開越大

國家金融監督管理總局局長李雲澤致辭（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月25日電（記者 陸文煜）由香港特區政府和香港貿發局主辦的第17屆亞洲金融論壇24日在香港會展中心開幕，國家金融監督管理總局局長李雲澤出席論壇開幕式並發表致辭。李雲澤表示，當前世界百年變局加速演進，不穩定性、不確定性顯著上升，亞洲有能力更有責任攜手應對挑戰。展望2024年，中國經濟發展總體來看有利條件強於不利因素，20年來是全球大國中唯一沒有發生金融危機的經濟體。未來金融監管總局將繼續在金融市場互聯互通、擴大銀行業保險業開放水平、支持鞏固離岸人民幣樞紐中心以及支持中資金融機構扎根四方面加強與香港的合作，總體而言，未來金融業開放的大門將越開越大。



李雲澤表示，上周中國內地剛剛公布了去年的經濟增長情況，總體來講經濟持續回升向好，圓滿實現5%左右的預期目標。從縱向看，這一增速比2022年加快了2.2個百分點，也高於疫情三年4.5%的年均經濟增速。從橫向看，這一增速在全球主要經濟體中依然保持領先。從質量看，高端化、智能化、綠色化轉型持續催生新動能，例如2023年中國新能源汽車產銷量占全球的比重超過了60%。從民生看，高質量發展的溫暖底色更加鮮明。2023年居民人均可支配收入同比增長6.1%，人均消費支出同比增長9%。



李雲澤指出，資金量、用電量、客流量和貨運量往往是經濟運行的晴雨表，也是經濟增長的先兆指標。從資金量看，2023年社會融資規模與貨幣信貸繼續保持合理較快增長，大體都在10%左右。數字經濟、普惠小微以及高科技製造業貸款增速均超過20%。從用電量看，2023年全社會用電量同比增長6.7%，批發、零售、住宿、餐飲等領域的增速都在14%—18%之間。從客流量看，2023年內地鐵路累計發送旅客36.8億人次，全年和高峰日旅客的發送量均創歷史新高。從貨運量看，2023年鐵路貨物發送量39億噸，快遞業務量突破了1200億次這個大關，均創歷史新高。



李雲澤談到，展望今年，經濟發展固然面臨一些困難和挑戰，但更應看到內地經濟發展底子厚，經濟增長活力足，尤其宏觀政策空間大。總體來看依然是有利條件強於不利因素，內地經濟長期向好，結構持續優化和改善，高質量發展的態勢不會改變。“我們堅信內地經濟一定能在攻堅克難中穩健前行，持續為世界經濟發展提供強大動力。”李雲澤說。

