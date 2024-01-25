中經院長葉俊顯：2024台灣經濟會溫和復甦

中華經濟研究院長葉俊顯受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月25日電（記者 俞敦平)中華經濟研究院長葉俊顯24日參加中經院經濟展望論壇時接受記者訪問時表示，台灣經濟在2023年經歷了一個低迷的年度，但在選舉和股市的刺激下，消費有所回升，抵消了投資和“國外”需求的減少，使得全年經濟成長率微幅上修至1.43%。他認為，預期2024年台灣經濟將會呈現一個溫和的復甦，並預測全年經濟成長率為3.1%。



葉俊顯表示，2024年台灣經濟的成長模式將會是內外均衡，消費、投資和出口都將是成長的動力來源。其中，內需的貢獻為2.29個百分點，境外需求的貢獻為0.8個百分點。他表示，台灣經濟將會乘著世界貿易量成長的風，破除全球經濟面臨的各種不確定性，如債務、戰爭和大選等，展現乘風破浪穩步前行之勢。



葉俊顯認為，台灣經濟在2024年將會呈現一個溫和的復甦，並預測全年經濟成長率為3.15%。他表示，雖然台灣經濟仍然會面臨下修的壓力，但也有可能會慢慢往上修。他說，台灣經濟的成長動能將來自於出口、投資和消費的三大支柱，其中出口將受惠於全球貿易量的成長，以及AI相關的產品需求的增加；投資將受惠於台積電在台灣的1奈米半導體投資，以及政府的精創計劃；消費將受惠於勞動市場的穩健，以及薪資和基本生活費的調漲。



對於台灣和中國貿易的出超持續提升是否會出現貿易依賴或受地緣政治風險提高等問題，葉俊顯指出，台灣對中國的貿易出超主要是由於半導體產業的優勢，如果扣除半導體的話，台灣其實是對中國有貿易逆差的。他說，台灣貿易對中國的依存度不僅在商品量方面在下降，也在金額方面在下降。



葉俊顯說，這是因為台灣廠商在做產業轉型和分散投資的工作，避免將貿易集中在中國，而是多多開發其他海外市場，如越南和墨西哥等。他說，台灣廠商的步伐有時候會比政府還快，所以對於ECFA這個政治議題，台灣沒有必要刺激或急著做什麼，只要做好自己的準備，看對方出什麼招就好。

