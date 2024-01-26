中評編譯：美學者析台灣大選後大陸對台政策

民進黨候選人賴清德當選台灣地區新一任領導人（中評社圖片） 中評社香港1月26日電（記者 郭至君編譯）1月13日，台灣執政黨民進黨的賴清德以百分之四十的得票率擊敗兩位對手，贏得台灣選舉。與此同時，民進黨未能保住在台灣立法機構的多數席位，落後反對黨國民黨一個席位（52對51）。美國外交關係協會（CFR）研究員David Sacks日前針對選後的兩岸關係和美台關係進行撰文分析，他表示，現在的島內焦點將轉移到立法機構的權力平衡上，台灣民眾黨擁有八個席位，在選舉中成為潛在的造王者，既可以與民進黨合作制定和推進賴清德的議程，也可以與國民黨結盟阻止賴清德的許多政策。



David Sacks表示，迄今為止，中國大陸對選舉結果的反應相對克制，因為北京政府很可能已經估計到賴清德獲勝是最有可能的結果，並對民進黨失去立法機構多數席位並不意外。此外，中國大陸很可能在短期內優先考慮中美關係，而非兩岸關係。儘管如此，我們需考慮中國大陸在未來五個月內對台灣施加更多壓力，向台灣人民表明，繼續投票給民進黨執政是要付出代價的，並試圖影響賴清德的就職演說及其處理兩岸關係的方式。



中國大陸回應賴清德的當選



迄今為止，中國大陸對台灣選舉的反應一直是淡化其重要性。中國外交部發言人聲稱選舉“不會改變台灣是中國一部分、世界上衹有一個中國的基本事實”，而國台辦發言人則表示 “選舉不能改變兩岸關係的基本格局和發展方向”。中國大陸的聲明也強調了統一的必然性，傳達了北京從長計議的訊息。

