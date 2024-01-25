深化香港與內地金融合作六大措施公布

證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀，香港財政司司長陳茂波，香港金融管理局總裁余偉文（左至右）在首日亞洲金融論壇會見傳媒（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月25日（記者 陸文煜）香港金融管理局聯同中國人民銀行24日公布六項深化香港和內地金融合作的六項政策措施，具體包括：（一）推動內地債券成為合格抵押品；（二）進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務；（三）發布優化粵港澳大灣區跨境理財通試點的實施細則；（四）在大灣區實施港澳居民購房支付便利化政策；（五）擴大深港跨境徵信合作的試點範圍；（六）深化數字人民幣在香港的跨境試點。



據香港新聞處當日消息，特區政府歡迎中國人民銀行公布一系列深化內地與香港金融合作措施。行政長官李家超表示，衷心感謝中央對香港金融發展的堅實支持，特區政府將繼續積極鞏固和提升香港國際金融中心地位，發揮好金融服務優勢。



李家超表示，新措施擴大內地與香港金融市場互聯互通，更好地滿足國際投資者對內地債券市場的流動性管理需求，有利於香港進一步發揮國際金融中心作用，為加快建設金融強國、金融高質量發展作積極貢獻。



李家超指，新措施也回應兩地居民和企業對跨境金融服務的需求，為兩地居民跨境零售消費提供創新的支付服務，便利香港居民在大灣區內地城市購房，並通過跨境徵信合作，為兩地企業跨境融資提供更便捷的服務。



香港財政司司長陳茂波24日在亞洲金融論壇會見傳媒時表示，新措施再次表明中央非常支持香港作為國際金融中心的建設。香港與內地相關監管機構，包括人民銀行一直緊密聯繫，就如何促進兩地互聯互通、粵港澳大灣區跨境理財通以至方便債券通等各方面進行長期討論，今日公布的舉措是往前踏出一大步。

