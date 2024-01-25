高仙桂：台灣今年經濟成長率會比去年高

“國發會副主委”高仙桂。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月25日電（記者 俞敦平）台灣“國發會副主委”高仙桂24日上午於中經院經濟展望論壇時針對台灣2024的經濟展望進行了報告。她指出，在製造業復甦的帶動下，可以預期，台灣2024年的經濟成長率會比2023年來得高。



高仙桂指出，由於疫情的影響，全球經濟成長在2022年和2023年都呈現下滑的趨勢，預計2024年也會降到2.3%。其中，美國和中國大陸是最主要的拖累因素，美國可能因為財政政策的刺激效應消退而出現軟著陸，中國大陸則因為內外部的問題而經濟下行。這兩個國家的經濟表現，對全球經濟的影響是非常大的。然而，全球貿易量卻有回升的跡象，預計2024年會從2023年的0.2%增長到2.3%。這主要是因為全球的末端需求慢慢回溫，以及庫存達到健康水準，這些因素都會帶動全球製造業的回升。因此，以製造業和出口為主的國家和地區，如台灣、南韓、東協等，都會有比去年更好的經濟成長率。



高仙桂指出，台灣在2023年的經濟成長，主要是依靠服務業的表現，因為疫後解封後的消費暢旺，而製造業則因為疫後去庫存的影響，處於盤整階段。不過，從去年下半年開始，就可以發現一些跡象，顯示今年的情勢會跟去年不太一樣，製造業會逐步轉向復甦。這些跡象包括，製造業的PMI新增訂單減去客戶庫存，從去年下半年開始轉趨正值，表示需求超過供給，庫存回補的意願增加、海關的出口，在2023年第四季已經轉為正成長3.4%，電子零組件的出口衰退幅度也從第一季的兩位數降到第四季的4.2%。資通訊和精密儀器產品，則因為AI的新興市場需求，呈現高速成長。基礎金屬和製品等傳統產業，雖然仍有兩位數的衰退，但衰退幅度也在縮減。在AI的帶動下，台灣的AI伺服器帶動資通訊產品的突破，使得整體的伺服器在2024年可以從負成長轉為正成長。PC和手機也會有正成長。台灣的半導體產值，也會從2023年的負11.2%上升到2024年的14.1%。



高仙桂認為，在製造業復甦的帶動下，可以預期，台灣2024年的經濟成長率會比2023年來得高(2023GDP成長約1.42%)。不過，值得一提的是，今年的經濟成長動力來源，其實不一樣。根據主計處的預估，今年的政府和公共建設和民間投資，大約可以貢獻台灣經濟成長3.5%和1.9%，也就是說，政府的固定資本，大約可以帶動台灣今年經濟成長的50%以上，扭轉了我們去年以民間消費為成長主動力的模式。這對台灣來說，是一個非常好的現象，因為它代表了台灣的產業結構和競爭力的提升。

