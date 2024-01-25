台軍改版航跡圖　李貴發：鴕鳥心態淡化緊張

台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中1月25日電（記者 方敬為）台軍方改版解放軍軍機在台海的航跡示意圖，引發簡化資訊爭議。台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，公布航跡圖，有一部分是要讓百姓掌握相關情事，有所警覺，如今簡化示意，或許是為了對內淡化緊張情勢，減少社會恐慌，他個人感覺是“鴕鳥心態”。但也代表某方面軍方已預見未來台海的軍事活動會越趨頻繁。



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



台軍方日前宣布新版“解放軍進入台海周邊空域活動示意圖”，取消標示軍機的航跡，改為“襲擾區塊”示意，並簡化過去詳細的機型、架次描述，對比舊版，新版本只概略指出“擾台”某機種、數架次，沒有明確列出機種，也沒有畫出飛行路徑，遭質疑示意圖過於精簡，不夠詳盡。



對於解放軍台海周邊活動示意圖改版，李貴發表示，新版示意圖增加外島與台灣本島相對位置和距離描述、大陸空飄氣球航跡，可是在相對重要的解放軍軍機型、各機型的架次數據、航跡示意都取消，這反而是無法讓外界掌握實際的台海區域動態。以他個人的角度而言，有種倒退回過去兩岸對峙時代的敏感狀況。



李貴發提到，過去台灣軍方基於以保護機密來源，避免民眾恐慌為由，對於解放軍機艦在台海的動向，是採取選擇性公布，直到2020年9月才開始效法日本防衛省公布周邊空域飛航動態資訊，一來是要讓百姓掌握相關情事，有所警覺，二來是避免在台海軍事活動上相對被動，台灣主動公布航跡圖，就能減少中國大陸片面發布解放軍動態，影響島內情緒。



因此，李貴發認為，台灣軍方走回頭路，或許與過去考量類似，都是為了對內淡化緊張情勢，減少社會恐慌，代表某方面軍方已預見未來台海的軍事活動會越趨頻繁。