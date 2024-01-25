李貴發：選後情勢更緊張　台飛行員疲於奔命

台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中1月25日電（記者 方敬為）據統計，2023年解放軍共有1709架次軍機進到台灣西南防空識別區（ADIZ），台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，預期紀錄會刷新，自從台灣大選後，大陸軍機每天都有7到12架次在台海上空活動，兩岸情勢更緊張，台灣飛行員恐怕得疲於奔命，他更觀察出，近來雙邊軍人的敵意有升高的跡象，在在讓台海衝突的風險攀升。



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



根據美國智庫“戰略與國際研究中心”（CSIS）統計，2023年度，解放軍共派出1709架次軍機飛入台灣西南ADIZ，全年度活動頻率最低的月份是12月，共計80架次為全年最平靜，整體架次略少於2022年的1738架次，但仍比2021年的972架次增幅近76%。



針對解放軍軍機在台海活動頻繁，李貴發表示，代表解放軍對台持續展開消耗戰的方向明確，他分析，2023年12月大陸軍機活動次數下降，主要是避免影響台灣大選，但選後由“台獨”立場鮮明的賴清德上任，兩岸前景不容樂觀，其實從大選結束後迄今，大陸軍機每天都有7到12架次在台海上空活動，18日上午更大舉出現24架次，照此趨勢發展，2023年的統計架次很快就會被刷新。



李貴發提到，一架軍機升空出勤平均1小時就要耗費新台幣80萬至100萬元，飛機輪胎起降8次就要汰換，一顆輪胎造價20多萬元，所費不貲，油料費用也相當可觀，另包括地勤人力、兵力、飛行員等，天天疲於奔命，解放軍持續採取機海戰術，就是要以懸殊的兵力消耗台灣空軍。



李貴發認為，在如此高壓的情境之下，除了軍備的損耗，還要注意人員精神過度緊張、疲勞也是無形的隱憂，這對兩岸飛行員都是高風險，大陸的空軍軍力固然強大，但這樣高頻率演訓出勤，事實上也是種負面因素，假設當大陸軍機的編製規模持續擴大，台灣方面的對空飛彈追瞄，解放軍飛行員會緊張，台灣的軍機、飛行員、地勤、追瞄操作人員，也全部處於高度緊繃的狀態之下，稍有不慎，就可能擦槍走火。